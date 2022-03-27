Мундиаль пройдет в Катаре под спонсорство катарских компаний.

QatarEnergy стал официальным партнером ФИФА на чемпионате мира-2022, сообщает официальный сайт организации. Катарская компания выступит спонсором турнира, а в обмен получит рекламу.

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QatarEnergy – лидер рынка сжиженного природного газа. Это уже второй катарский спонсор чемпионата мира после Qatar Airways.

Мундиаль состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 именно в Катаре. Уже 19 команд гарантировали себе участие в турнире. Украина пока не завершила квалификацию из-за российского вторжения.