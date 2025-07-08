Международная федерация футбола решила увеличить интерес к КСЧ-2025, пригласив культового Майкла Баффера для работы на матчах.

Знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер будет объявлять выход футболистов на поле перед началом полуфинальных и финальных матчей клубного чемпионата мира-2025. Об этом информирует Daily Mail.

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По информации источника, ФИФА наняла 80-летнего американца, который, как ожидается, будет работать на трех матчах клубного ЧМ-2025. Его самой знаменитой фразой является: "Let's get ready to rumble" ("Приготовьтесь к бою").

Сегодня, 8 июля, в первом полуфинальном матче турнира Челси сыграет с Флуминенсе. В другом полуфинале встретятся Реал и ПСЖ.

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