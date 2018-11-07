ФИФА намерена кардинально изменить правила пробития пенальти

Международная федерация футбола серьезно взялась за модернизацию правил игры.

ФИФА рассматривает возможность изменения футбольных правил пробития 11-метровых, сообщает Telegraaf.nl.

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По информации издания, в федерации хотят запретить игрокам добивать мяч после сейва голкипера или если мяч попал в каркас ворот.

Если новое правило вступит в действие, то в случае нереализованного пенальти (если мяч отбит вратарем или попал в каркас) в пользу обороняющейся команды будет назначаться свободный удар.

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