ФИФА наложила на Ворсклу еще один бан – это уже второе наказание для команды Максимова за месяц
Полтавская Ворскла снова получила неутешительные новости после решения ФИФА.
ФИФА решила еще раз наказать Ворсклу, наложив на полтавчан новый бан по регистрации игроков.
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Соответствующее решение появилось на сайте организации в разделе со списком всех наказаний для команд. Бан датирован 30 апреля.
До этого на Ворсклу уже накладывали наказание 4 апреля. Эти все проблемы появились на фоне того, что полтавская команда борется за выживание, идя в зоне переходных матчей на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ после 26-ти туров.
Следующий матч коллектив Юрия Максимова проведет против ковалевского Колоса 4 мая.
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