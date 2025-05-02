ФИФА решила еще раз наказать Ворсклу, наложив на полтавчан новый бан по регистрации игроков.

Ворскла получила трансферный бан – известна продолжительность наказания, команда борется за выживание в УПЛ

Соответствующее решение появилось на сайте организации в разделе со списком всех наказаний для команд. Бан датирован 30 апреля.

До этого на Ворсклу уже накладывали наказание 4 апреля. Эти все проблемы появились на фоне того, что полтавская команда борется за выживание, идя в зоне переходных матчей на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ после 26-ти туров.

Следующий матч коллектив Юрия Максимова проведет против ковалевского Колоса 4 мая.

Ворскла разгромила Верес, улучшив шансы в борьбе за выживание – три поперечины, Исенко оформил ассист на чудо-гол