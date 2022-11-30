Но сделает это не раньше 2026 года.

ФИФА рассматривает возможность внедрения серии пенальти в матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года, сообщает The Athletic.

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ЧМ-2026 пройдёт в трех странах (Мексике, США и Канаде) и станет первым, в котором примут участие 48 стран. Ожидается, что команды будут разделены на 16 групп по три участника, причем две из этих трех команд выйдут в 1/16 финала.

Члены совета ФИФА изначально единогласно проголосовали за группы из трех команд, но теперь считается, что некоторые из них передумали о своём решении. Поскольку в группах, состоящих из трёх команд, может быть большая плотность в турнирной таблице, было принято решение проводить серию пенальти в случае ничейного исхода матча. Команда-победитель получит одно бонусное очко.

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