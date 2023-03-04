Международная федерация футбола может позволить легионерам в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами из Украины, сообщает Superesportes.

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По информации бразильского журналиста Хорхе Николы, ФИФА рассматривает просьбу нескольких футболистов, которые имеют контракты с украинскими командами, покинуть клубы, которым они принадлежат, без какой-либо компенсации. Легионеры бьют на то, что не видят каких-либо перспектив окончания войны с Россией.

Напомним, после полномасштабного нападения оккупантов ФИФА разрешила иностранцам без согласования с украинскими клубами подписывать временные контракты с другими командами из-за рубежа. Сначала это правило распространялось до конца сезона-2021/22, а затем было продлено на весь сезон-2022/23. Больше всего от такого юридического произвола пострадал Шахтер, который продолжает судиться с ФИФА.

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