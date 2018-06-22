ФИФА изучает пребывание Блаттера на ЧМ-2018

ФИФА "приняла во внимание" информацию о присутствии своего бывшего президента Йозефа Блаттера на матче чемпионата мира-2018 в России.

"ФИФА приняла во внимание визит господина Блаттера в Россию. У нас нет других комментариев на этом этапе", – сказал о поездке экс-президента организации представитель ФИФА в комментарии BBC Sport.

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Накануне бывший функционер посетил матч Португалии и Марокко по персональному приглашению президента России Владимира Путина. Йозеф Блаттер ушел с поста президента ФИФА три года назад после коррупционного скандала. Он получил 8-летний бан на футбольную деятельность. Из-за этого экс-глава ФИФА может посещать футбольные матчи только в статусе зрителя, а не VIP-персоны.

Отметим, что в феврале 2016 года дисквалификацию Блаттера сократили до 6 лет.