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ФИФА изучает пребывание Блаттера на ЧМ-2018

21 июня 14:06 95 Читати українською
ФИФА изучает пребывание Блаттера на ЧМ-2018
Йозеф Блаттер / Getty Images

ФИФА "приняла во внимание" информацию о присутствии своего бывшего президента Йозефа Блаттера на матче чемпионата мира-2018 в России.

"ФИФА приняла во внимание визит господина Блаттера в Россию. У нас нет других комментариев на этом этапе", – сказал о поездке экс-президента организации представитель ФИФА в комментарии BBC Sport.

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Накануне бывший функционер посетил матч Португалии и Марокко по персональному приглашению президента России Владимира Путина. Йозеф Блаттер ушел с поста президента ФИФА три года назад после коррупционного скандала. Он получил 8-летний бан на футбольную деятельность. Из-за этого экс-глава ФИФА может посещать футбольные матчи только в статусе зрителя, а не VIP-персоны.

Отметим, что в феврале 2016 года дисквалификацию Блаттера сократили до 6 лет.

ЧМ-2018 2 тур

Португалия - Марокко: Среда 20 июня 2018

Португалия
Матч окончен
1 : 0
Марокко
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 ФИФА Португалия - Марокко Йозеф Блаттер
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