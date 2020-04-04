ФИФА изменила возрастной лимит для Олимпиады-2021

Чтобы футболисты из-за вспышки COVID-19 не потеряли своей возможности сыграть на Олимпийских играх, чиновники прибегли к временным изменениям.

Международная федерация футбола изменила возрастной лимит для олимпийского футбольного турнира в связи с переносом Игр в Токио с 2020 на 2021 из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Guardian.

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Чтобы футболисты не потеряли свой шанс сыграть на Олимпиаде лимит был повышен с традиционных 23-х лет до 24-х. Таким образом, в турнире по-прежнему смогут участвовать игроки 1997 года рождения и моложе. Также каждая из команд-участниц может привлечь в состав трех игроков старше лимитного возраста.

Напомним, в олимпийском турнире примут участие 16 команд – Австралия, Аргентина, Бразилия, Египет, Испания, Кот-д'Ивуар, Новая Зеландия, Румыния, Саудовская Аравия, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также 2 команды от КОНКАКАФ, которые должны определиться в квалификации.

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