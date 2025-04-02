Мексиканский Леон был дисквалифицирован из клубного чемпионата мира, и на освободившееся место претендуют два клуба – ФК Лос-Анджелес и мексиканская Америка. Как информирует Voetbal International, ФИФА рассматривает этот вариант.

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Напомним, что Леон был дисквалифицирован после жалобы коста-риканского клуба Алахуэленсе из-за того, что его владелец также владеет другим клубом-участником ЧМ Пачукой. ФИФА решил, что заменить Леон должен клуб с наибольшим рейтингом: у Лос-Анджелеса и Америки оказались одинаковые показатели.

Тем временем Леон планирует обжаловать решение ФИФА и ещё надеется на участие в турнире. Клубный чемпионат мира пройдет с субботы 14 июня по воскресенье 13 июля.

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