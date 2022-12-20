Джанни Инфантино настолько доволен успешным, по его мнению, проведением Мундиаля в Катаре, что настроен проводить чемпионаты мира чаще.

Ранее в ФИФА планировали организацию ЧМ каждые два года, но под давлением от этой идеи вынуждены были отказаться. Теперь планом Инфантино является организация чемпионата мира раз в три года, сообщает Daily Mail.

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Это лишь часть плана по реформированию мирового футбола. По мнению президента ФИФА, эксперимент с проведением Мундиаля в конце календарного года полностью оправдал себя. Не исключено, что такую инициативу будут продвигать и дальше. План Инфантино состоит в следующем – чемпионат мира будут играть раз в три года, а чемпионат Европы и Клубный ЧМ будут проводить таким образом, чтобы турниры не накладывались во времени.

Такие изменения возможны не раньше, чем в 2030 году. Ожидается, что УЕФА и КОНМЕБОЛ выступят против этой идеи, ведь раньше бойкотировали проведение чемпионата мира раз в два года. А вот в Азии и Африке поддержка проекта будет большей.

К слову, ЧМ-2022 принес ФИФА рекордные доходы, составившие 6,2 миллиарда фунтов. Это на 840 миллионов больше, чем на ЧМ-2018 в стране 404.

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