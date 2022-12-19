После финала трофей чемпионата мира поцеловал посторонний человек. Им оказался известный повар Солт Бэй.

Офис президента Украины обращался к ФИФА перед финалом ЧМ-2022 с просьбой поставить перед решающим матчем между Аргентиной и Францией запись с обращением Владимира Зеленского к мировой общественности. Президент ФИФА Джанни Инфантино отказал Украине, ссылаясь на аполитичность организации и самого турнира в Катаре.

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Однако после финала ЧМ-2022 ФИФА продемонстрировала двойные стандарты, грубо нарушив собственные правила. Согласно Mundo Deportivo, известный повар Солт Бэй не просто взял Кубок мира в руки, но еще и поцеловал его. Это – грубейшее нарушение правил, ведь регламент ФИФА строго-настрого запрещает прикасаться к трофею стороннему человеку.

В регламенте говорится: "Являясь одним из самых узнаваемых спортивных символов в мире и бесценной иконой, к оригинальному трофею может прикасаться и держать в руках только избранная группа людей, включая бывших победителей чемпионатов мира и глав государств".

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