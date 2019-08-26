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ФИФА готовится заменить лайнсменов роботами

15:21 28 Читати українською
ФИФА готовится заменить лайнсменов роботами
ФИФА готовится заменить лайнсменов роботами

После успешного внедрения системы VAR в ведущих чемпионатах ФИФА готова к новому революционному шагу.

Международная федерация может заменить боковых арбитров на роботов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Mirror.

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"В ФИФА уже начал работу отдел, который занимается исследованиями именно в этой области. Однажды на смену лайнсменам могут прийти роботизированные системы контроля", – утверждает анонимный собеседник.

Появление роботов может продолжить экспансию новейших технологий в футбол. Ранее к игре уже привлекли систему автоматического определения голов, а также Видеопомощник арбитра. Обе функции ощутимо уменьшают или исключают влияние человеческого фактора на результаты матчей.

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