Число участников на чемпионате мира 2030 года может увеличиться до 64-х команд.

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес и председатель ФИФА Джанни Инфантино вместе с руководителями других футбольных федераций обсудили увеличение числа команд на чемпионате мира 2030 года, сообщает ESPN со ссылкой на The Associated Press.

Чиновники не хотят останавливаться на формате турнира с участием 48 команд, который впервые будет применен на ЧМ-2026. В 2030 году ожидается исторический Мундиаль, где может сыграть уже 64 команды.

Таким образом это сможет увеличить шансы попадания сборной Украины на чемпионат мира. Впервые и в последний раз "желто-синие" играли на мировом форуме в 2006 году, когда уступили в четвертьфинале будущим чемпионам – Италии.

Добавим, что 3 матча-открытия ЧМ-2030 планируется провести в Уругвае, Аргентине и Парагвае, а дальше Мундиаль переедет в Испанию, Португалию и Марокко.

