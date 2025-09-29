ФИФА и IFAB готовят внести изменения в правила пробития пенальти. Как сообщает BILD, после сейва вратаря игра сразу будет останавливаться, и добивание больше не будет разрешено.

То есть это означает, что если мяч не забит с одиннадцати метров, удар от ворот назначается немедленно, независимо от направления отскока мяча. У игрока будет только одна попытка переправить мяч в сетку, а его партнеры просто будут наблюдать за ударом с расстояния. Пока непонятно, что произойдет, если мяч отскочит от стойки или перекладины, а вратарь не коснется его.

Отмечается, что новое правило может вступить в силу после чемпионата мира в 2026 году.

