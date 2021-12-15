Международная федерация футбола намерена внести лимит на комиссионные для агентов игроков, информирует Marca. Закон могут быть внесены с 1 июля 2022 года.

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Теперь у представителей футболистов (агентов, членов семьи и других лиц, отстаивающих интересы игрока) есть только два варианта заработать на трансфере игрока. Первый – 6% от зарплаты футболиста, из которых 3% выплачивает клуб, который его приобрел, и еще 3% поступают от игрока.

Есть и альтернативный способ заработать – клуб, продающий игрока, должен выплатить 10% комиссионных от общей суммы трансфера. Отмечается, что агенты смогут зарабатывать только одним из этих способов.

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