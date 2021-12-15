ФИФА готовит революцию на трансферном рынке – удар по Райоле и другим футбольным агентам
ФИФА начал работу над законом, который должен урегулировать выплаты для представителей игроков.
Международная федерация футбола намерена внести лимит на комиссионные для агентов игроков, информирует Marca. Закон могут быть внесены с 1 июля 2022 года.
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Теперь у представителей футболистов (агентов, членов семьи и других лиц, отстаивающих интересы игрока) есть только два варианта заработать на трансфере игрока. Первый – 6% от зарплаты футболиста, из которых 3% выплачивает клуб, который его приобрел, и еще 3% поступают от игрока.
Есть и альтернативный способ заработать – клуб, продающий игрока, должен выплатить 10% комиссионных от общей суммы трансфера. Отмечается, что агенты смогут зарабатывать только одним из этих способов.
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