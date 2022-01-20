Международная федерация футбола на своем официальном сайте обнародовала 3-летний план революции на рынке аренд.

Мариуполь подписал первого новичка этой зимой – очередной воспитанник Шахтера

С 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го любой клуб в течение сезона может одновременно отдавать 8 игроков и столько же "занимать" сам. С 1 июля 2023-го по 30 июня 2024-го этот предел уменьшится до 7 игроков, а затем должен окончательно зафиксироваться на 6-ти.

Максимальный срок аренды теперь составит 1 год, а минимальный – период между двумя трансферными окнами. Также запретят субаренду игрока в третий клуб. В течение сезона не может быть больше трех арендованных от одного клуба другому. Правда, новые ограничения не касаются футболистов до 21 года или воспитанников.

Аномальное количество аренд является привычкой ряда европейских грандов – Челси, Ювентус и т.д. В Украине эта традиция тоже существует. О "партнерских отношениях" Мариуполя и Шахтера известно давно, но и Динамо любит "стажировать" своих воспитанников в более скромных клубах. Летом киевляне раздали более 15 футболистов, что явно не вписывается в потенциальные рамки ФИФА.

Трансферы УПЛ зима-2022 – продажа Миколенко и затишье от Динамо, два бразильца в Шахтере и другие переходы