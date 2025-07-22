"Я понимаю, что ФИФА уже будет реагировать на такие тревожные заявления. Потому что они не только противоречат ценностям равенства и уважения, которые отстаивает международный футбол, а является опасным шагом назад в момент, когда спорт должен быть примером, а не позором.

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Когда игрок с мировой известностью предполагает, что женщины "должны заниматься домашним хозяйством", и обвиняет нашу борьбу в "искоренении мужественности", он не выражает свое мнение: он увековечивает устаревший, жестокий и системный мачизм.

И ФИФА должна наказать его. Решительно. Четко. Потому что настоящая преданность равенству не пишется на плакатах и не записывается в рекламных роликах: она проявляется в решениях, санкциях и ограничениях. И в этом случае это необходимо.

На данный момент, в 2025 году, необходимость продолжать отстаивать, что женщины могут (и должны) стремиться к тем же целям, карьеры и мечтам, что и мужчины, не только возмутительна: она изматывает. Но мы продолжаем. Боремся. За себя, за наших дочерей и за наших сыновей. Потому что они заслуживают того, чтобы расти, видя, что этот спорт и мир серьезно относятся к равенству и справедливости", – написала Сара Саламо в своих соцсетях.