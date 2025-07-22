"ФИФА должна наказать его": жена Иско резко раскритиковала экс-игрока Реала за сексистские заявления
Жена Иско Сара Саламо прокомментировала слова экс-игрока Реала Хавьера Эрнандеса, который заявил, что женщины должны сконцентрироваться на рождении детей
"Я понимаю, что ФИФА уже будет реагировать на такие тревожные заявления. Потому что они не только противоречат ценностям равенства и уважения, которые отстаивает международный футбол, а является опасным шагом назад в момент, когда спорт должен быть примером, а не позором.
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Когда игрок с мировой известностью предполагает, что женщины "должны заниматься домашним хозяйством", и обвиняет нашу борьбу в "искоренении мужественности", он не выражает свое мнение: он увековечивает устаревший, жестокий и системный мачизм.
И ФИФА должна наказать его. Решительно. Четко. Потому что настоящая преданность равенству не пишется на плакатах и не записывается в рекламных роликах: она проявляется в решениях, санкциях и ограничениях. И в этом случае это необходимо.
На данный момент, в 2025 году, необходимость продолжать отстаивать, что женщины могут (и должны) стремиться к тем же целям, карьеры и мечтам, что и мужчины, не только возмутительна: она изматывает. Но мы продолжаем. Боремся. За себя, за наших дочерей и за наших сыновей. Потому что они заслуживают того, чтобы расти, видя, что этот спорт и мир серьезно относятся к равенству и справедливости", – написала Сара Саламо в своих соцсетях.