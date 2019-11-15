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ФИФА анонсировала революционные изменения в проведении клубного чемпионата мира

23:09 29 Читати українською
ФИФА анонсировала революционные изменения в проведении клубного чемпионата мира
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о планах организации по изменению структуры проведения клубного чемпионата мира.

Планируется увеличить количество участников турнира до 24 команд. От Европы в этом турнире примут участие 8 команд – по 4 победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние годы.

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"На мой взгляд, в будущем 40 или 50 клубов из разных частей мира будут иметь обоснованные амбиции выиграть клубный чемпионат мира. Новый формат турнира позволит клубному чемпионату мира стать соревнованием, которого с нетерпением ждут все, кто любит этот вид спорта. Это первый настоящий Кубок мира, где будут соревноваться лучшие команды", – цитирует Инфантино ВВС.

Ливерпуль будет вынужден провести два матча двумя разными составами за сутки – игру Кубка лиги не перенесут

Напомним, клубный чемпионат мира в этом году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. В нем примет участие 8 команд.

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Мир ФИФА Клубный чемпионат мира Джанни Инфантино
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