Фиаско Зинченко и триумф Де Дзерби в видеообзоре матча Арсенал – Брайтон – 1:3
08:25 - Читати українською
Арсенал на собственном поле проиграл Брайтону в рамках 1/16 Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.
Нкетия открыл счет на 20-й минуте, но это был последний успех "канониров" в поединке. Их бывший форвард Дэнни Уэлбек заработал пенальти и сам четко пробил с "точки".
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После перерыва забивал только Брайтон. Митома и Лэмпти завершали атаки "чаек", врываясь с левого фланга. Зинченко вышел на последние 20 минут, но ничем не помог Арсеналу – дальше шагает команда Роберто Де Дзерби.
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