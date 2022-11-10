Арсенал на собственном поле проиграл Брайтону в рамках 1/16 Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Нкетия открыл счет на 20-й минуте, но это был последний успех "канониров" в поединке. Их бывший форвард Дэнни Уэлбек заработал пенальти и сам четко пробил с "точки".

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После перерыва забивал только Брайтон. Митома и Лэмпти завершали атаки "чаек", врываясь с левого фланга. Зинченко вышел на последние 20 минут, но ничем не помог Арсеналу – дальше шагает команда Роберто Де Дзерби.