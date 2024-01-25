Эшторил забил в первой же контратаке – на 16-й минуте Гомеш обыгрался с партнером, ворвался в штрафную Бенфики и сбросил на дальнюю штангу. Гитан обыграл соперника и нехитрым ударом нашел щель между Трубиным и стойкой. "Орлы" бомбардировали ворота соперника до конца тайма, но так и не смогли сравнять.

Трубин не спас Бенфику от вылета из Кубка португальской лиги – украинец взял пенальти, но проиграл серию

После отдыха Отаменди в касание завершил роскошную комбинацию "орлов", восстановив статус-кво. Голевых моментов у Бенфики хватило бы не несколько матчей, но кураж поймал кипер Эшторила, который уже в добавленное время потянул мощный удар от Ди Марии, переведя сферу в стойку, а игру – в серию пенальти. В лотерее больше повезло аутсайдеру Примейра-лиги, который впервые в истории вышел в финал Кубка португальской лиги.