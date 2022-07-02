"Сине-желтые" не смогли взять реванш у действующих чемпионок континента. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Футзальная женская сборная Украины в очередной раз доказала, что отсутствие игровой практики может поставить точку в надежде завоевать серьезный титул. Наши девушки накануне разгромно уступили испанкам со счетом 0:9 в 1/2 финала чемпионата Европы.

Украина узнала соперника в матче за "бронзу" женского Евро по футзалу

Справедливости ради стоит отметить, что Испания была безоговорочным фаворитом: пиренейки – действующий чемпион Европы. К слову, предыдущую дуэль также выиграли испанки – в январском матче в Буче "сине-желтые" уступили 0:7.

В конце концов, у украинок есть шанс реабилитироваться и подняться на пьедестал Евро-2022 – в параллельной встрече Португалия уничтожила Венгрию (6:0) и именно мадьярки станут нашим соперником за бронзу. Поединок состоится в воскресенье, 3 июля.

Сборная Украины унизительно уступила Испании в 1/2 футзального Евро-2022 среди женщин – осталась надежда на бронзу