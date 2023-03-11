Мерсисайдцы после сокрушительной победы над МЮ (7:0) рассчитывали еще улучшить свои шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, ведь играть предстояло против на тот момент худшей команды АПЛ.

Ливерпуль проиграл команде Забарного в матче АПЛ после 7:0 с МЮ – уникальный пенальти Салаха, логический реванш за 0:9

Борнмут еще не может рассчитывать на Илью Забарного, но сегодня справился и без украинца. Биллинг забил единственный гол в отчетном матче и принес "вишням" сенсационную победу. Мохамед Салах мог сравнивать, но очень неудачно пробил пенальти.