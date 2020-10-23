В рамках 1-го тура Лех Познань на своем поле проиграл лиссабонской Бенфике. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Быстрый старт матча привел к двум голам в первые 15 минут: на уверенно реализованный Пицци пенальти хозяева ответили голом Микаэля Исхака после паса Червински.

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Перед перерывом Бенфика вышла вперед усилиями своего рекордного приобретения – Дарвин Нуньес после навеса с правого фланга головой вколотил мяч в сетку. На старте второго тайма Лех в последний раз сравнял счет, когда Исхак добил мяч в сетку после сэйва Влаходимоса. А дальше силировал Нуньес. Сначала уругваец накрутил защитника и спокойно отправил мяч в угол, а на 90+3-й с линии забил головой после передачи Рафы Силвы.

К слову, украинец Василий Кравец вышел на поле на 74-й минуте со скамейки запасных Леха.

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