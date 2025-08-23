Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму во втором туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Тоттенхэм оформил победный результат в матче против Манчестер Сити еще в первом тайме. Первый гол забил Джонсон после классного паса Ришарлисона.

Манчестер Сити проиграл Тоттенхэму в первой домашке сезона – "шпоры" снова установили рекорды на Этихаде

"Шпорам" понадобилось 10 минут, чтобы удвоить преимущество. Все началось с неудачного выхода из обороны с участием Траффорда. Сарр перехватил мяч, отдал на Ришарлисона, но удар у него не получился, а вот Палинья пробил точно.

Тоттенхэм – лишь второй клуб, который переиграл на выезде команду под руководством Пепа Гвардиолы в двух подряд сезонах АПЛ после Манчестер Юнайтед (2019/20, 2020/21)