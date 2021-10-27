Фиаско "блаугранас" с нереализованным пенальти в видеообзоре матча Райо Вальекано – Барселона – 1:0
27 октября 23:06 - Читати українською
Барселона неожиданно проиграла Райо Вальекано в 11-м туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
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Хозяева сенсационно вышли вперед. Трехо отдал на Фалькао, а Радамель, убрав защитника и кипера, отправил мяч в дальний угол. Барселона помчалась отыгрываться и получила серьезный шанс – пенальти.
Барселона в матче с нереализованным пенальти сенсационно уступила Райо Вальекано
К отметке подошел Мемфис Депай, но Столе Димитриевски парировал удар. Райо Вальекано сумел выстоять и праздновал победу, которая подняла их на 5 строчку. Барселона опустилась на 9 место.
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