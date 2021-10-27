Барселона неожиданно проиграла Райо Вальекано в 11-м туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Хозяева сенсационно вышли вперед. Трехо отдал на Фалькао, а Радамель, убрав защитника и кипера, отправил мяч в дальний угол. Барселона помчалась отыгрываться и получила серьезный шанс – пенальти.

Барселона в матче с нереализованным пенальти сенсационно уступила Райо Вальекано

К отметке подошел Мемфис Депай, но Столе Димитриевски парировал удар. Райо Вальекано сумел выстоять и праздновал победу, которая подняла их на 5 строчку. Барселона опустилась на 9 место.