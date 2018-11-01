ФФУ внедрила передовой международный опыт в подготовке воспитанников детской футбольной академии

К подготовке воспитанников детской футбольной академии ФФУ отныне привлечены лучшие молодые тренеры.

Такой информацией поделился первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

"В рамках учебного мероприятия для работы с группой воспитанников нашей детской академии мы привлекли тренеров-слушателей Центра лицензирования Национальной федерации. Позаимствовав опыт ведущих футбольных держав, на тренировку к детям ФФУ пригласила уже профессиональных наставников. Будущие специалисты как раз сейчас начали обучение в Центре лицензирования для получения диплома высшей тренерской категории – PRO", – отметил Костюченко.

Занятия с малышами прошли на искусственных полях НТК им. В. Банникова, которые являются базой для подготовки молодых спортсменов. А мастер-класс с будущими футболистами проводили слушатели курсов – Глеб Платов, который работал в тренерском штабе "Динамо" Сергея Реброва, а сейчас приобретает опыт в футбольной академии Катара, и Андрей Ущаповский, который после окончания карьеры игрока (в командах мастеров "Борисфен" и "Днестр") был детским тренером в Овидиопольском ДЮСШ, а сейчас входит в тренерский штаб ФК "Арсенал-Киев".

"Привлечение профессиональных наставников – это важный этап применения передовых подходов в тренировочном процессе академии Федерации футбола Украины. Детская футбольная академия ФФУ – это комплексный проект с большим будущим. Главная задача в работе федерации и академии – популяризация детско-юношеского футбола. Для этого мы и приглашаем на тренировку юных футболистов уже профессиональных тренеров, которым также интересно получить опыт работы с детьми", – сказал Вадим Костюченко в интервью агентству.

Мастер-класс длился больше часа. Юные футболисты с усердием делали упражнения, играли на технику, проводили "двусторонки" и даже выполняли некоторые серьезные тактические задачи, как во взрослом футболе. Словом, положительный заряд от мастер-класса получили все – и дети, и тренеры, ведь занятия в Детской футбольной академии ФФУ направлены только на позитив, развитие детских способностей и популяризацию футбола.