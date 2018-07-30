ФФУ ответила на заявление об отставке скандального арбитра Шебека

Федерация футбола Украины предоставила ответ относительно заявления бывшего арбитра Сергея Шебеко об отчислении из состава делегатов ФФУ.

Скандальный арбитр Сергей Шебек, который был фигурантом дел договорных матчей, направил письмо главе ФФУ Андрей Павелко и представителям комитетов с просьбой отчислить его из состава делегатов федерации.

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"Комиссия рассмотрела заявление экс-арбитра Сергея Шебека об исключении из списка делегатов ФФУ, хотя рассматривать, по большому счету, нечего. Дело в том, что указанное лицо не прошло аттестацию.

Соответственно, Шебек не является делегатом ФФУ, и логично, что федерация не может лишить его должности, которой он и так уже не занимает. И это закономерно, учитывая многочисленные нарушения Сергея Шебека, которые неоднократно становились предметом рассмотрения Контрольно-дисциплинарного комитета и Комитета по этике и честной игры ФФУ ", – цитирует главу Комиссии по аттестации делегатов ФФУ Игоря Гатауллина официальный сайт федерации.

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