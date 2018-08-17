ФФУ официально позволит стоячие фан-сектора и сектора без индивидуальных мест

На стадионах Украины вскоре могут появиться стоячие сектора и сектора без индивидуальных мест.

Об этом сообщил директор Карпат по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко на своей странице в Фейсбук.

"Хорошая новость для активных футбольных болельщиков Украины. Вчера на совещании в ФФУ была достигнута принципиальная договоренности как с представителями федерации, так и руководством УПЛ о том, что наконец официально разрешат стоячие фан-сектора и сектора без индивидуальных сидений на стадионах Украины.

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Количество таких мест не должно превышать 5% от общего количества мест на определенном стадионе. Эта норма распространяется только на внутренние соревнования. Каждый клуб или стадион сам решает нужны ли такие места и в каком количестве. Такие сектора должны быть оснащены "волнорезами" в достаточном количестве для обеспечения безопасности пребывания там", – написал Олег Солдатенко.