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ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса, – Record

19:00 69 Читати українською
ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса, – Record
Жуниор Мораес / FootBoom

Португальское издание Record опровергло слова генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкий о натурализации Жуниора Мораеса.

 

Record, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что представители УЕФА не консультировали ФФУ по натурализации форварда и не давали добро на его участие в матчах квалификации к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Представитель ФФУ отправился в штаб-квартиру УЕФА из-за дела с натурализацией Мораеса

Напомним, ранее УЕФА подтвердил, что против Украины открытое дисциплинарное производство в связи с получением жалоб Португалии и Люксембурга на незаконную натурализацию Жуниора Мораеса.

К слову, генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцикий о натурализации Мораеса сказал, что были проведены консультации с экспертами ФИФА и УЕФА, которые подтвердили правомочность приглашения нападающего в сборную.

Теги
Жуниор Мораес Жуниор Мораес Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Натурализация легионеров для сборной Украины Португалия - Украина Люксембург - Украина
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