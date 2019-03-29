ФФУ не консультировалась с УЕФА по натурализации Мораеса, – Record

Португальское издание Record опровергло слова генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкий о натурализации Жуниора Мораеса.

Record, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что представители УЕФА не консультировали ФФУ по натурализации форварда и не давали добро на его участие в матчах квалификации к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Представитель ФФУ отправился в штаб-квартиру УЕФА из-за дела с натурализацией Мораеса

Напомним, ранее УЕФА подтвердил, что против Украины открытое дисциплинарное производство в связи с получением жалоб Португалии и Люксембурга на незаконную натурализацию Жуниора Мораеса.

К слову, генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцикий о натурализации Мораеса сказал, что были проведены консультации с экспертами ФИФА и УЕФА, которые подтвердили правомочность приглашения нападающего в сборную.