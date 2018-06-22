ФФУ и посольство Германии дали старт новому футбольному проекту

В Киеве в рамках официального открытия украино-немецкого проекта "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов" состоялась товарищеская игра юношеских команд.

Под торжественное музыкальное сопровождение юные футболисты вышли на площадку в форме сборных Украины и Германии.

Украинскую команду в символическом матче представляли ребята из г. Владимир-Волынский (Волынская обл.), сборную Германии – игроки из г. Вишневое (Киевская обл.).

Праздник посетили почетные гости – посол Федеративной Республики Германия в Украине д-р Эрнст Райхель, заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко, первый вице-президент Ассоциации любительского футбола Украины Александр Каденко, легендарные украинские футболисты Олег Кузнецов, Сергей Попов, Александр Головко и региональный директор GIZ в Украине Сабина Мюллер.

"Футбол – это то, что объединяет людей. И это то, что, среди прочего, объединяет Украину и Германию. Несколько лет назад у вас состоялся большой праздник футбола – чемпионат Европы. Тогда украинцы показали болельщикам из многих стран, что они являются прекрасными гостеприимными хозяевами. Еще раз вы доказали это, когда совсем недавно принимали финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА.

Акцией "11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов" федеральное правительство Германии хочет укрепить значение спорта также как инструмента регионального развития. Поэтому в рамках всеукраинского конкурса выбираются 11 спортивных объединений, которые особенно посвящают себя развитию футбола среди юношей и девушек. Каждое из этих объединений получит материальную помощь для улучшения условий для тренировок. Кроме того, мы начинаем программу обучения менеджеров этих футбольных клубов и спортивных объединений", – сказал посол Германии.

Лев Парцхаладзе в своей речи отметил удачное сотрудничество Минрегионстроя и ФФУ. В частности, только в прошлом году по всей стране было построено более 300 современных футбольных площадок. Не менее впечатляющий результат, по словам одного из руководителей министерства, должен быть и в этом году.

"Федерация футбола Украины делает все, чтобы футбол развивался не только в центральных регионах, но и в самых отдаленных уголках страны. Спасибо нашим немецким друзьям за помощь в этом и за существенную поддержку развитию футбола в регионах. Участникам этого уникального матча я передаю привет от президента ФФУ Андрея Павелко и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко! Все юные футболисты, участвующих в поединке, получат сертификаты на бесплатное посещение матчей национальной команды", – в свою очередь отметил Вадим Костюченко.

Излишне говорить о радости детей, получивших перед началом матча подарки из рук почетных гостей.

А интересный поединок завершился победой футболистов, которые были одеты в форму сборной Украины – 3:0.

"11х11 чемпионов. Футбол ради развития молодежи и регионов" – это совместный украинский-немецкий проект, который будет реализовываться Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) GmbH) по поручению федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии в сотрудничества с Федерацией футбола Украины и Ассоциацией любительского футбола Украины. Этим проектом федеральное правительство Германии имеет цель подчеркнуть важность массового любительского футбола как инструмента регионального развития и основы для развития профессионального спорта.

В течение следующих 10-ти месяцев в рамках всеукраинского конкурса будет отобрано 11 спортивных клубов, которые получат финансовую поддержку для улучшения условий в спортивных помещениях и закупки современного инвентаря.