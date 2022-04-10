Звездное трио парижан выдало феерический матч против одного из аутсайдеров первенства. Мбаппе и Неймар оформили хет-трики. Месси отдал три результативных передачи и также забил, но его гол отменили из-за офсайда.

Месси, Мбаппе и Неймар поиздевались над Клермоном – в активе каждого форварда ПСЖ хет-трик

ПСЖ крепко закрепился на вершине турнирной таблицы Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 15 очков. Уже к концу апреля у подопечных Марусио Почеттино есть все шансы досрочно стать чемпионами.