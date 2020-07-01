Фещук подписал контракт с любительским клубом

Бывший форвард Карпат, Таврии и ряда украинских клубов Максим Фещук будет выступать в чемпионате Тернопольской области.

Опытный нападающий присоединился к бучацкому Колосу, информирует официальный сайт Ассоциации футбола Тернопольщины.

Экс-игрок Шахтера и Металлиста оказался в любительском клубе

34-летний Фещук сможет дебютировать в ближайшее воскресенье, 5 июля, когда его новая команда будет играть домашний поединок 4 тура чемпионата Тернопольской области против Медоборов из Зеленого (Гусятинский район). Сейчас Колос занимает пятую из девяти строчок турнирной таблицы, имея две ничьи в двух сыгранных матчах.

Фещук воспитывался в Карпатах, за которые выступал с 2002 по 2008 годы. Затем были Таврия, Говерла, Арсенал-Киев и ряд клубов из ближнего зарубежья. Вместе с симферопольцами форвард становился обладателем Кубка Украины 2009/10, а с молодежной сборной – серебряным призером чемпионата Европы 2006 года.

"Саме тоді я остаточно зруйнував свою кар'єру": Леван Кенія – про Фелікса Магата, Карпати, війну і особисту трагедію