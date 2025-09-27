– В товарищеских матчах перед ЧМ Украина проиграла сверстникам из Австралии (2:3) и сыграла вничью с юношеской сборной США (1:1). Не настораживают такие результаты?

– Нет, не настораживают. Это – не показательно. На то они и товарищеские матчи. Недаром же их называют еще и контрольными. Вполне возможно, Михайленко экспериментировал, наигрывал какие-то звенья. Товарищеские матчи не являются информативными, не стоит их глубоко анализировать. И даже если бы Украина Австралию и США обыграла со счетом 5:0, я бы вам сказал то же самое.

"Корея – мощная команда": Пономаренко поделился ожиданиями от стартового матча на чемпионате мира U-20

Главное, чтобы наши ребята хорошо психологически настроились на первую игру чемпионата мира, от этого многое зависит.

– Кто из украинцев, по вашему мнению, может зажечь на этом Мундиале?

– Просмотрел список тех, кого взял в Чили Михайленко и так вот на глаз, могу сказать, что могут хорошо себя зарекомендовать полузащитники Караман, Катрич, Шах. Форвард Пищур, сын Сани, Александр-младший. Ну, и Пономаренко из Динамо, который в молодежном первенстве голы пачками штамповал.

В общем у нас нормальная команда по фамилиям. Одного кого-то я бы не хотел выделять. Мне бы хотелось, чтобы ребята с пока малоизвестными именами, не громкими, на ЧМ раскрылись. Это именно тот турнир, чтобы себя засветить. Вообще же, самое главное, чтобы у Украины была хорошо налажена командная игра, а лидер, он отыщется, проявит себя, – сказал Фещук в интервью Українському футболу.

Напомним, свой первый матч на юношеском ЧМ-2025 сборная Украины проведет против Южной Кореи. Игра состоится 27 сентября, начало встречи – в 23:00 по киевскому времени.

Украина стартует на ЧМ-2025 с Шевой и лучшим голкипером Евро, но без топ-бомбардиров – чего ждать от наших?