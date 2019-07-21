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Феррейра Карраско выполнил роскошный "сухой лист" в матче чемпионата Китая

19:51 68 Читати українською
Феррейра Карраско выполнил роскошный "сухой лист" в матче чемпионата Китая
Янник Феррейра Карраско / CLN

Бывший хавбек Монако и Атлетико напомнил о себе шедевральным голом.

Бельгиец отличился в матче 19-го тура чемпионата Китая, в котором Далянь Ифань принимал Тяньцзинь Тэда.

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Звездный полузащитник вывел хозяев вперед на 26-ой минуте прямым ударом с углового. Феррейра Карраско перехитрил голкипера, попав в дальнюю девятку ворот соперника.

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Замечательный выстрел стал украшением результативного поединка, который завершился ничьей 3:3.

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