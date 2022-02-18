Торрес сменил в перерыве футболку и не заметил брака. Весь второй тайм он отыграл без эмблемы Барселоны и Nike.

Ферран увидел брак только в конце встречи. В клубе назвали курьез "странной ситуацией" и списали все на ошибку принта.

Барселона не смогла дожать Наполи на Камп Ноу – партенопейцы удержали ничью

Ферран точным ударом с пенальти принес Барселоне ничью с Наполи, но показал чудеса транжирства. 8 других ударов Торреса оказались неточными. После финального свистка форвард плакал из-за нереализованных моментов.