Ферран вышел на второй тайм против Наполи без эмблемы Барселоны и разревелся
10:02 - Читати українською
Форвард Барселоны Ферран Торрес надел "неправильную" форму в матче Лиги Европы.
завершено
Пётр Зелиньски 29’
29’ Пётр Зелиньски
Торрес сменил в перерыве футболку и не заметил брака. Весь второй тайм он отыграл без эмблемы Барселоны и Nike.
Ферран увидел брак только в конце встречи. В клубе назвали курьез "странной ситуацией" и списали все на ошибку принта.
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Ферран точным ударом с пенальти принес Барселоне ничью с Наполи, но показал чудеса транжирства. 8 других ударов Торреса оказались неточными. После финального свистка форвард плакал из-за нереализованных моментов.
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