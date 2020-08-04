Ферран Торрес прошел медосмотр и подписал контракт с Манчестер Сити, – журналист

Хавбек успешно прошел медосмотр для "горожан". Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.
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Торрес уже согласовал детали контракта с Манчестер Сити. Стороны договорились о сделке на 5 лет. Валенсия получит за своего таланта 27 млн евро плюс бонусы. Основная позиция 20-летнего испанца – правый вингер. Также он может сыграть на левом фланге атаки.
В прошлом сезоне Ферран Торрес провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.
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