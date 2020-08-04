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Ферран Торрес прошел медосмотр и подписал контракт с Манчестер Сити, – журналист

15:45 - Читати українською
Ферран Торрес прошел медосмотр и подписал контракт с Манчестер Сити, – журналист
Ферран Торрес / EFE

Полузащитник испанской Валенсии Ферран Торрес пребывает в шаге от перехода в английский Манчестер Сити. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Хавбек успешно прошел медосмотр для "горожан". Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

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Торрес уже согласовал детали контракта с Манчестер Сити. Стороны договорились о сделке на 5 лет. Валенсия получит за своего таланта 27 млн евро плюс бонусы. Основная позиция 20-летнего испанца – правый вингер. Также он может сыграть на левом фланге атаки.

В прошлом сезоне Ферран Торрес провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

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