Ферран Торрес прошел медосмотр и подписал контракт с Манчестер Сити, – журналист

Полузащитник испанской Валенсии Ферран Торрес пребывает в шаге от перехода в английский Манчестер Сити. О трансфере могут объявить в ближайшее время.

Хавбек успешно прошел медосмотр для "горожан". Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

Зинченко похвастался новой формой Манчестер Сити

Торрес уже согласовал детали контракта с Манчестер Сити. Стороны договорились о сделке на 5 лет. Валенсия получит за своего таланта 27 млн евро плюс бонусы. Основная позиция 20-летнего испанца – правый вингер. Также он может сыграть на левом фланге атаки.

В прошлом сезоне Ферран Торрес провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии