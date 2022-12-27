Трансферная сага с переходом форварда Ман Сити Феррана Торреса в Барселону близится к своему завершению.

Испанец сегодня (26 декабря) прибыл в столицу Каталонии и готовится к завтрашнему медосмотру, сообщает Marca.

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Врачи будут очень тщательно осматривать 21-летнего игрока во избежание скрытых проблем со здоровьем. Торрес сломал ногу еще в октябрьском матче за сборную Испании, после чего на поле не выходил. Барселона надеется, что потенциальный новичок в хорошей форме и уже со вторника (28 декабря) сможет тренироваться.

По неофициальной информации, Манчестер Сити получит 55 млн евро +10 млн. бонусами. В текущем сезоне Торрес провел за "горожан" 7 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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