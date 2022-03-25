Барселона все еще не может себе позволить тратить большие суммы на трансферы, поэтому вынуждена договариваться со свободными агентами, как Франк Кессье, или же искать бюджетные варианты. Такими могут стать игроки, получающие недостаточно игровой практики в нынешних командах.

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Одним из приоритетных направлений работы каталонцев на летнем трансферном рынке станет поиск левого защитника. Жерди Альбе нужна достойная подмена. На радаре "сине-гранатовых" находятся ряд кандидатов: Хосе Гайя, Алекс Гримальдо, Хави Галан, Николас Тальяфико и Алекс Морено.

По информации Ficahjes.net, Ферран Торрес посоветовал Барсе обратить внимание на еще одного игрока. Речь идет об Александре Зинченко, с которым испанец вместе играл за Манчестер Сити. Среди преимуществ украинца называют тактическую гибкость (может сыграть на нескольких позициях) и потенциально невысокую трансферную стоимость.

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К слову, в нынешнем сезоне Зинченко 18 раз выходил на поле в матчах Манчестер Сити, отличившись двумя ассистами. Контракт 25-летнего украинца с "горожанами" рассчитан до лета 2024 года.