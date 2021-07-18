Ферран организовал детский футбольный лагерь. Возможность там заниматься имеют 40 детей в возрасте от пяти до 16 лет.

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Однако Торрес также решил, что одного футбола мало. Дети также учились приносить пользу обществу. Вместе с футболистом они провели экологическую акцию – был убран местный пляж, где юные активисты собрали 13 мешков мусора.

Напомним, прошлый сезон стал для 21-летнего испанца дебютным в АПЛ. Он провел 36 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста. С национальной сборной Ферран добрался до полуфинала Евро-2020.

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