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Фероникели в меньшинстве вырвал победу у Санта-Коломы и пробился в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов

28 июня 23:51 5 Читати українською
Фероникели в меньшинстве вырвал победу у Санта-Коломы и пробился в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов
Фероникели – участник первого квалификационного раунда Лиги чемпионов / Фото Alchetron

Санта-Колома в драматичном матче против Фероникели упустила победу, а с ней и возможность сыграть в первом квалификационном раунде ЛЧ.

Лига чемпионов 2019/20, предварительный раунд, финал

Фероникели (Косово) – Санта-Колома (Андорра) – 2:1

Голы: Зека, 58, Рекса, 87 – Соса, 52

Удаление: Ходжа, 50 (Ф)

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Первый тайм команды провели аккуратно, соответственно моментов было немного. Игроки Санта-Коломы открыли счет лишь в начале второй половины встречи, так андоррцы использовали свое численное преимущество.

Однако Фероникели не собирался сдаваться. Номинальные хозяева почти сразу выровняли положение, а под конец встречи смогли забить победный мяч.

Таким образом Фероникели стал участником первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Косовары сыграют против Нью-Сейнтс (Уэльс). Первая встреча состоится 10 июля.

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ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома Лига чемпионов Фероникели Фероникели
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