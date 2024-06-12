Торрес повысился в должности. После опыта работы с командой Атлетико U-19 Фернандо возглавил команду Б "кольчонерос". Об этом информирует официальный сайт мадридского клуба. "Я принимаю этот полный амбиций вызов со спокойствием – от осознания того, что мы готовы. Моей первоочередной задачей станет подготовка игроков для первой команды Атлетико", – отметил автор победного гола в финале Евро-2008.

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У Торреса была блестящая игровая карьера: он провел 110 матчей за сборную Испании и выиграл чемпионат мира в 2010 году. Он также помог своей стране выиграть чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах, забив в обоих финалах.

Фернандо считается легендой Ливерпуля, который некрасиво поступил по отношению к "красным", когда решил уйти в Челси. В лондонском клубе заиграть ему так и не удалось. Главным клубом в карьере Торреса навсегда остался Атлетико – в нём он начинал и завершал европейский этап своей карьеры.

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