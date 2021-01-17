Экс-звезда АПЛ стал тренером Атлетико Б, сообщает Marca.

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Торрес вернулся в лагерь "матрасников" еще осенью и начал с работы в академии. С прошлой среды он работает в дубле, чтобы пройти обязательную практику для защиты диплома категории UEFA Pro. Официально Атлетико еще не подтвердил повышение Торреса. Атлетико Б в данный момент выступает в Сегунде B, где занимает предпоследнее место в своей подгруппе.

Напомним, что Фернандо Торрес является воспитанником мадридцев и дебютировал за первую команду в мае 2001 года. Цвета "матрасников" форвард защищал до 2007-го и в 2016-2018 гг. Почти два года назад он объявил о завершении игровой карьеры.

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