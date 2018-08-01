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Фернандо Педро: Мой переход в Шахтер состоялся очень быстро

15:18 78 Читати українською
Фернандо Педро: Мой переход в Шахтер состоялся очень быстро
Фернандо Педро / Фото: ФК Шахтер

Новичок Шахтера Фернандо Педро поделился впечатлениями от перехода в Шахтер.

"Мой переход состоялся очень быстро. Только в понедельник я был проинформирован о заинтересованности Шахтера, а уже во вторник мы всерьез продвинулись в переговорах и в четверг вылетели в Украину. Конечно, мне было немного страшно.

Моих соотечественников здесь много. Это очень облегчило мне жизнь. Сначала я думал, что адаптация будет очень сложной, но все произошло иначе. Мне очень комфортно в Шахтере.

Шахтер, как я считаю, является командой, которая дает шанс молодым талантам. Здесь много показали себя. Это и Дуглас Коста, и Виллиан, и Фред. Но я думаю, прежде всего, о своем пути. Мне нужно показывать себя. Я хочу играть как можно больше, чтобы расти и однажды, возможно, пройти тем же путем, что и эти ребята", – цитирует футболиста Goal.com.

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Шахтер Шахтер Дос Сантос Педро Фернандо Дос Сантос Педро Фернандо
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