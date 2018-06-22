Фернандо Педро: Мечтаю выиграть Лигу чемпионов

Новичок донецкого Шахтера Фернандо Педро поделился эмоциями от перехода в состав "горняков".

"Я очень счастлив, что подписал контракт с таким большим клубом и стал частью команды. В Шахтер перехожу с большим желанием и надеждой. Для меня прежде всего важно то, что команда много играет в Европе. Также здесь выступает немало бразильцев, и это отличный шанс показать себя с наилучшей стороны.

Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро

Все стремятся попасть в сборную, и я буду делать все, чтобы оказаться там. Но прежде всего хочу завоевать доверие болельщиков и завоевать как можно больше титулов с Шахтером. А моя мечта – выиграть Лигу чемпионов. Я выбрал себе 99-й номер – год моего рождения. Верю, что он принесет мне счастье и успех", – рассказал Фернандо в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, что Фернандо Педро перешел в состав "горняков" из бразильского Палмейраса. С дончанами форвард заключил 5-летний контракт.