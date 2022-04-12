У Фернандиньо истекает контракт с Манчестером Сити. Футболист заявил, что не намерен продолжать сотрудничество, хотя Гвардиола просил его остаться. Летом бразилец станет свободным агентом и сменит клуб.

"Мое будущее? Я хочу играть. Я вернусь в Бразилию, никаких сомнений. Решение уже принято, мы все обсудили с семьей, это для меня самое важное", – сказал Фернандиньо на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с Атлетико.

Фернандиньо перешел в Манчестер Сити из Шахтера летом 2013-го за 35 миллионов фунтов. Он провел в Манчестере 9 сезонов, выиграв четыре раза АПЛ, один Кубок Англии и 6 Кубков лиги. В этом сезоне бразилец стал явным запасным у Гвардиолы и сыграл всего 23 матча.

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