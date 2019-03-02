toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Фернандиньо тоже оказывается в похожей ситуации", – Неймар расстроен критикой из-за поражений сборной Бразилии

09:27 19 Читати українською
"Фернандиньо тоже оказывается в похожей ситуации", – Неймар расстроен критикой из-за поражений сборной Бразилии
Неймар / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар пожаловался на то, что его необъективно чрезмерно критикуют после поражений сборной Бразилии.

"Я думаю, что меня критикуют чрезмерно и необъективно. Но так было на протяжении всей моей карьеры. Когда сборная Бразилии проигрывает, все давление сваливают на мою спину. Думаю, что в похожей ситуации оказывается Фернандиньо. Ему тоже сильно достается.

Винисиус и Пакета получили дебютные вызовы в сборную Бразилии

Критика из-за симуляций на чемпионате мира 2018 года? Я пересмотрел все наши матчи и задумался, а действительно ли симулировал?", – сказал Неймар в интервью Globo TV.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Бельгии со счетом 1:2.

Без смаку, без мистецтва

Теги
Мир Фернандиньо Фернандиньо Неймар Неймар Бразилия Бразилия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Аугсбург неожиданно обыграл Боруссию Д
    Німеччина — 1 март134 Аугсбург неожиданно обыграл Боруссию Д
11
час
:
53
мин
Реал Мадрид
21:45
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук