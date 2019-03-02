"Фернандиньо тоже оказывается в похожей ситуации", – Неймар расстроен критикой из-за поражений сборной Бразилии

Нападающий ПСЖ Неймар пожаловался на то, что его необъективно чрезмерно критикуют после поражений сборной Бразилии.

"Я думаю, что меня критикуют чрезмерно и необъективно. Но так было на протяжении всей моей карьеры. Когда сборная Бразилии проигрывает, все давление сваливают на мою спину. Думаю, что в похожей ситуации оказывается Фернандиньо. Ему тоже сильно достается.

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Критика из-за симуляций на чемпионате мира 2018 года? Я пересмотрел все наши матчи и задумался, а действительно ли симулировал?", – сказал Неймар в интервью Globo TV.

Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России сборная Бразилии дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Бельгии со счетом 1:2.

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