"Прежде всего финансовая сторона очень привлекательна. Речь идет не только о футболистах, но и о клубах, с которыми Шахтер ведет переговоры. Дончане могут конкурировать, платя все сразу, по факту. Обычно они также могут позволить себе платить более высокие зарплаты, чем португальские, итальянские и испанские клубы.

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Также Шахтер очень терпелив к молодым новичкам. Они понимают, что некоторым игрокам нужно больше времени для адаптации, чем другим. Нужно время, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Мой тогдашний тренер Мирча Луческу прекрасно работал с молодыми талантами.

Когда я подписал контракт с Шахтером, у них был амбициозный план – играть в Лиге чемпионов каждый сезон. Позже планку подняли еще выше – нужно было попасть в 1/4. Мы попадали туда раз или два, а также выиграли Кубок УЕФА в 2009 году. Эти достижения сделали клуб еще более привлекательным для бразильцев", – рассказал Фернандиньо в интервью FourFourTwo.

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