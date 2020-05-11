Фернандиньо раскрыл секрет успеха Зинченко в Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо отметил главные преимущества своего одноклубника Александра Зинченко.

"Главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня он действительно работал, пытался чего-то нового научиться, слушал тренеров и смотрел на партнеров по команде. Думаю, он хотел многому научиться, и это позволило ему вырасти как игроку.

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Он был важным элементом в команде, когда мы выиграли титул в прошлом году. В нынешнем сезоне до травмы он также очень хорошо играл, и у него очень большие перспективы в нашей команде. Он очень хорошо интегрируется в эту команду", – рассказал бразилец в интервью программе Великий Футбол.

Напомним, Зинченко присоединился к Манчестер Сити из Уфы летом 2016 года. Первые сезоны и аренда в ПСВ были не слишком удачными, но с кампании 2018/19 украинца можно считать стабильным игроком основного состава "горожан".

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