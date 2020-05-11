toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Фернандиньо раскрыл секрет успеха Зинченко в Манчестер Сити

08:56 36 Читати українською
Фернандиньо раскрыл секрет успеха Зинченко в Манчестер Сити
Фернандиньо и Зинченко / Сайт Манчестер Сити

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо отметил главные преимущества своего одноклубника Александра Зинченко.

"Главное, что есть у Зинченко – это его доброта и огромная способность работать. С самого первого дня он действительно работал, пытался чего-то нового научиться, слушал тренеров и смотрел на партнеров по команде. Думаю, он хотел многому научиться, и это позволило ему вырасти как игроку.

"Уже едет крыша": Зинченко надоело терпеть в Манчестере

Он был важным элементом в команде, когда мы выиграли титул в прошлом году. В нынешнем сезоне до травмы он также очень хорошо играл, и у него очень большие перспективы в нашей команде. Он очень хорошо интегрируется в эту команду", – рассказал бразилец в интервью программе Великий Футбол.

Напомним, Зинченко присоединился к Манчестер Сити из Уфы летом 2016 года. Первые сезоны и аренда в ПСВ были не слишком удачными, но с кампании 2018/19 украинца можно считать стабильным игроком основного состава "горожан".

Зинченко и еще 4 сенсационные трансферы Манчестер Сити – они разрушили ожидания

blog_ava
Яремчук отметил роль Шевченко в своей реабилитации
00:15
75
Теги
Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
14
час
:
23
мин
Алавес
23:55
Хетафе
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук