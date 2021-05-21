Бразилец подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 1 год, сообщает The Times.

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Отмечается, что стороны согласовали новое соглашение еще несколько недель назад, а о подписании с 36-летним капитаном официально сообщат в ближайшее время.

К слову, Фернандиньо провел 34 поединка в составе "горожан" в текущем сезоне, отметившись голом и 2 ассистами.

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