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Фернандиньо признался, как пытается уберечь свой организм, чтобы как можно дольше выступать на профессиональном уровне

13:52 114 Читати українською
Фернандиньо признался, как пытается уберечь свой организм, чтобы как можно дольше выступать на профессиональном уровне
Фернандиньо / Gatty Images

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо считает, что отдых для игрока его возраста имеет очень важное значение.

"Я уже начал играть так, чтобы поберечь себя немного сегодня, чтобы получить пользу завтра. Таким образом, каждые 10 или 15 минут отдыха сейчас могут позволить мне иметь более длительную карьеру.

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Я знаю, что клуб не купил игроков на мою позицию, таким образом, они пытаются сохранить меня настолько, насколько это возможно", – цитирует Фернандиньо City Watch.

33-летний полузащитник перешел в Манчестер Сити из донецкого Шахтера летом 2013 года за 40 млн евро. В составе манкунианцев он дважды становился победителем АПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Фернандиньо Фернандиньо
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